Zestig punten van Bradley Beal zijn niet genoeg: Philadelphia verslaat Washington in woelige NBA-nacht

In de NBA heeft Philadelphia een vijfde opeenvolgende overwinning geboekt. Ondanks 60 punten van Bradley Beal wonnen de Sixers met 141-136 van Washington.

Joel Embiid (38 punten, 8 rebounds, 5 assists), Seth Curry (28 punten) en Ben Simmons (17 punten, 6 rebounds, 12 assists) stuwden Philadelphia naar de winst. Met 7 op 8 staan de Sixers op de eerste plaats in de Eastern Conference.

Ex-Antwerp Giant en rookie Jae’Sean Tate (8 punten, 2 rebounds, 2 assist) verloor met Houston Rockets met 114-107 van Indiana Pacers. Boston won de topper tegen Miami (105-107) dankzij een late tip-in van Payton Pritchard. Bij Charlotte, dat won van Atlanta, was Gordon Hayward goed voor 44 punten. New York won verrassend van Utah dankzij 50 punten van Elfrid Payton en Julius Randle.

In de Western Conference versloegen de Los Angeles Clippers Golden State met 101-108. Paul George werd topschutter met 21 punten. De Clippers volgen in het klassement als derde met zes overwinningen uit negen matchen. Stadsgenoot Lakers, de regerende kampioen, en Phoenix voeren de ranking aan met zes zeges in acht wedstrijden. De Suns wonnen woensdag met 123-115 van Toronto. Devin Booker maakte 24 punten.

Voor de wedstrijden van woensdag werd er overigens door verschillende teams geprotesteerd tegen het geweld in het Capitool. Onder meer de spelers van Boston, Miami, Golden State en Clippers gingen tijdens het volkslied op een knie zitten.

© AP

Uitslagen:

Indiana - Houston 114-107

Orlando - Cleveland 105-94

Philadelphia - Washington 141-136

Atlanta - Charlotte 94-102

Miami - Boston 105-107

New York - Utah 112-100

Milwaukee - Detroit 130-115

New Orleans - Oklahoma 110-111

Phoenix - Toronto 123-115

Golden State - LA Clippers 101-108

Sacramento - Chicago 128-124

Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):

EASTERN CONFERENCE

1. Philadelphia 7 1 .875

2. Orlando 6 2 .750

3. Indiana 6 2 .750

4. Boston 6 3 .667

5. New York 5 3 .625

6. Milwaukee 5 3 .625

7. Cleveland 4 4 .500

8. Brooklyn 4 4 .500

9. Atlanta 4 4 .500

10. Chicago 4 5 .444

11. Miami 3 4 .429

12. Charlotte 3 5 .375

13. Washington 2 6 .250

14. Toronto 1 6 .143

15. Detroit 1 7 .125

WESTERN CONFERENCE

1. Phoenix 6 2 .750

2. LA Lakers 6 2 .750

3. LA Clippers 6 3 .667

4. Golden State 4 4 .500

5. Utah 4 4 .500

6. New Orleans 4 4 .500

7. Sacramento 4 4 .500

8. Portland 3 4 .429

9. Dallas 3 4 .429

10. Denver 3 4 .429

11. San Antonio 3 4 .429

12. Oklahoma City 3 4 .429

13. Houston 2 4 .333

14. Minnesota 2 5 .286

15. Memphis 2 5 .286

Programma van donderdag:

Brooklyn - Philadelphia

Memphis - Cleveland

Denver - Dallas

LA Lakers - San Antonio

Portland - Minnesota