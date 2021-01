LIVE. Limburger krijgt eerste coronavaccin in Sint-Truiden

Vandaag is het V-Day in Limburg en u bent erbij vanop de eerste rij. Om klokslag 11 uur krijgt Roger Sterckendries (83) in rusthuis Triamant in Sint-Truiden als eerste Limburger een prik met het Pfizer-vaccin in de bovenarm. U kan de vaccinatie live volgen via de website van Het Belang van Limburg. Herlaad om 10.45 uur dit artikel en mis niets van dit historische moment.