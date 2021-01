In de Serie A heeft Juventus met 1-3 de topper tegen AC Milan gewonnen. Milan blijft leider, Juventus rukt op naar de vierde plaats in het klassement. In Frankrijk won Lyon met Jason Denayer met 3-2 van Lens. Mauricio Pochettino bleef bij zijn debuut bij PSG steken op een gelijkspel en FC Barcelona won met 3-2 van Bilbao dankzij twee goals van Messi.