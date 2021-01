Bree

Een fietser is woensdagavond in onduidelijke omstandigheden verongelukt op de Opitterkiezel (N721). De politie CARMA bracht het parket Limburg op de hoogte. Een verkeersdeskundige was woensdagavond laat nog bezig om in kaart te brengen wat er even na 22 uur op de baan gebeurde.