Negenjarig meisje toont schaatskunsten op straat

Madison Galt is al drie jaar volgt reeds drie jaar schaatsles. Dit is de eerste keer dat ze op straat haar kunsten kan tonen. De trotse moeder, Joanna Galt, zei dat het leuk was om te zien dat kinderen zich vermaken ondanks de coronaviruspandemie.

Het gezin woont in East Kilbride, South Lanarkshire, waar de temperatuur daalde tot -4 ° C, en Madison trok haar schaatsen aan op nieuwjaarsdag en trekt er sindsdien elke dag op uit om het meeste uit de koudegolf te halen terwijl de ijsbanen gesloten zijn.

Op kerstavond keek Madison naar Disney-film Noelle, waar een klein meisje haar voordeur opendoet en naar buiten gaat om te schaatsen. Ze zei tegen haar moeder na het zien van deze film: ‘Ik wou dat ik dat kon doen’. Dus het was een droom die uitkwam voor haar toen de koudegolf hun straat in een ijsbaan veranderde. (mw)