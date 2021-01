Manchester City heeft met 0-2 de maat genomen van stadsrivaal Manchester United in de halve finale van de Carabao Cup. Na drie afgekeurde goals in de eerste helft, kregen we net na rust de eerste echte goal. Phil Foden zette City op weg naar de zege. Fernandinho verdubbelde daarna de score nog. Zo stoot City door naar de finale tegen Tottenham.