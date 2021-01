President Donald Trump: “Ik hou van jullie, maar jullie moeten nu naar huis”

Trump heeft in een videoboodschap opgeroepen om de chaos aan het Capitool te stoppen. “Ik weet dat jullie pijn lijden, dat jullie gekwetst zijn”, zegt Trump.

“Door de verkiezingen die van ons gestolen zijn. Iedereen weet dat, vooral de andere kant. Maar jullie moeten nu naar huis, we moeten de vrede bewaren. We moeten de mensen van de wet en de orde respecteren, we willen niet dat iemand gewond geraakt.”

Trump blijft in de video ook meermaals benadrukken dat het om frauduleuze verkiezingen gaat, “maar we mogen de anderen niet in de kaart spelen.”