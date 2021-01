Sint-Truiden

Vandaag is het V-Day in Limburg. Om klokslag 11 uur krijgt Roger Sterckendries (83) in rusthuis Triamant in Sint-Truiden als eerste Limburger een prik met het Pfizer-vaccin in de bovenarm. “Laat het vaccin maar komen. Ik ben er helemaal klaar voor”, zegt Roger.