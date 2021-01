Het Zwitserse onderzoeksbureau CIES Football Observatory heeft haar traditionele lijst van marktwaardes per speler gepubliceerd. In de lijst zijn enkel spelers van de vijf grootste competities opgenomen. Marcus Rashford van Manchester United heeft de grootste marktwaarde met 165,6 miljoen euro. In de top 100 staan vier Belgen, Eden Hazard ontbreekt verrassend.