Gemeente klinkt digitaal op nieuwe jaar

“In normale omstandigheden hadden we deze zondag heel wat inwoners kunnen ontmoeten tijdens onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op het centrumplein”, aldus burgemeester Kristof Pirard. “Helaas is dat door corona nu onmogelijk, daarom kozen we voor de veilige, digitale weg met een video op internet.” Je kan deze virtuele nieuwjaarsboodschap bekijken op de gemeentelijke website of facebookpagina (Gemeentebestuur Heers).

