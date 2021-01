Laurens Sweeck reed afgelopen zondag in het Nederlandse Hulst voor het laatst rond in zijn nationale driekleur. Voorlopig althans. De kans dat de renner van Pauwels Sauzen - Bingoal zondag in het West-Vlaamse Meulebeke zichzelf opvolgt, acht hij klein. Sweeck blikt terug op zijn tricolore jaar dat door corona een andere invulling kreeg dan hij zelf verhoopte.