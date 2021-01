Drie koningen op bezoek in de Driehoek

Naar jaarlijkse gewoonte zijn op 6 januari de drie koningen aangekomen bij het stalletje. Dat gebeurde ook in basisschool de Driehoek in Bocholt.

"Omdat we dit jaar het geluk hebben dat Driekoningen in de schoolweek valt, hebben we het feest uitvoerig gevierd op school", klinkt het in de Driehoek. "De kleuters knutselden allemaal een prachtige kroon en aten een stukje cake. De kleuter die de boon had, mocht de ster vasthouden tijdens de tocht. Alle kinderen trokken een mooie mantel aan en gingen op pad over de speelplaats om te zingen voor iedereen die het horen wilde."