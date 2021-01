Handspel speelt hoofdrol in knotsgek begin tussen Sampdoria en Inter, vervanger Romelu Lukaku mist penalty

Inter is met 2-1 onderuit gegaan op het veld van Sampdoria en verspeelde daardoor de kans om aan de leiding te komen in de Serie A. De ploeg van Romelu Lukaku kon nochtans snel op voorsprong komen dankzij een penalty, maar in afwezigheid van de Rode Duivel miste vervanger Alexis Sanchez de elfmeter. Aan de overkant scoorde Sampdoria wel een penalty. De thuisploeg gaf de voorsprong niet meer uit handen.