LIVE. Verkiezingen Amerika: Jon Ossoff claimt overwinning, Amerikaanse media wachten af

Jon Ossoff claimt overwinning, media wachten nog af

Jon Ossoff claimt in een videotoespraak de overwinning in Georgia. 'Goeiemorgen, het is met nederigheid dat ik het volk van Georgia dank om mij te verkiezen voor de Senaat', begint hij. Hij bedankt zijn kiezers voor het vertrouwen en hoopt dat de mensen van Georgia zich verenigen om samen te strijden tegen het covid19-virus.

Zijn 70-jarige tegenstander en huidig senator, David Perdue, is echter niet van plan om de overwinning zomaar uit handen te geven. 'Zoals verwacht', luidt het in een verklaring eerder vandaag, 'is het een extreem nipte race.' 'Het zal tijd en transparantie vergen om zeker te zijn dat de resultaten fair en correct zijn.' De ex-ceo van Reebok belooft juridisch alles uit de kast te zullen halen om zich ervan te verzekeren dat elke stem op de juiste manier geteld werd. 'We geloven dat senator Perdue uiteindelijk zal winnen', besluit hij.

In Georgia kan een kandidaat een hertelling opeisen, wanneer de overwinning behaald is met minder dan 0.5 procent.

De Amerikaanse media stellen zich voorlopig terughoudend op. The New York Times noemt de race 'too close to call', omdat duizenden stemmen nog geteld moeten worden. Tegelijk merken de journalisten ook op dat dat vooral moet gebeuren in gebieden rond Atlanta, waar de Democraten sterk staan. Ook de stemmen per post moeten nog geteld worden. Fox News, dat gewoonlijk aan Republikeinse kant staat, schrijft dat de Democraten 'steeds dichter bij controle over de Senaat komen'. Het Democratisch gezinde MSNBC heeft het over een race 'op het scherpst van de snee'.



Als Jon Ossoff wint, dan is de 33-jarige politicus de jongste senator sinds Joe Biden. De verkozen president van de Verenigde Staten was 30 jaar oud toen hij in 1973 tot de Senaat verkozen werd.