Red Torpedoes bereiden zich in nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende voor op Spelen

De Red Torpedoes, de Belgische kajakkers, zijn volop bezig met hun voorbereiding op de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio (23 juli-8 augustus). Ze trainden woensdag op een ongewone locatie, in Oostende in het nieuwe maritiem onderzoekscentrum (MOC).

Lize Broekx, Hermien Peters, Artuur Peters en Bram Sikkens kwamen in Oostende hun start perfectioneren in een sleeptank van 174 m lang en 20 m breed. Die tank, waarin uiterst gedetailleerde metingen en uitgebreide analyses mogelijk zijn, wordt over enkele maanden gebruikt om met scheepsmodellen de toegankelijkheid van de Vlaamse zeehavens en waterwegen voor schepen te onderzoeken.

De training van de Torpedoes is het resultaat van een samenwerking tussen het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), Sport Vlaanderen en de Vlaamse Kano & Kajak Federatie (VKKF). Ze willen de Belgische kajakkers op die manier op olympische medaillekoers brengen.

“Het is een grote uitdaging binnen de kajaksport om een gestandaardiseerde omgeving te vinden voor testen die niet beïnvloed worden door de omgevingsfactoren zoals wind en stroming”, reageerden de Red Torpedoes. “Doordat de Olympische Spelen door corona een jaar zijn uitgesteld, kregen we de kans om het nieuwe onderzoekscentrum te gebruiken, en die wilden we niet laten liggen. We kunnen hier heel specifiek trainen op onze start, een uiterst belangrijk facet in de wedstrijd.”

Hermien Peters en Lize Broekx hebben hun ticket voor Tokio al binnen met hun vierde plaats op het WK van 2019. Ze wonnen in 2020 ook de K2 500m op de wereldbekermanche in het Hongaarse Szeged. Artuur Peters en Bram Sikkens moeten zich nog plaatsen voor de Spelen. In 2019 behaalden ze goud op de K2 1000m op het EK bij de U23.

