Kirsten Flipkens opent jaar met felbevochten zege op WTA-tornooi in Abu Dhabi

Kirsten Flipkens (WTA 86) is goed begonnen aan het nieuwe tennisjaar. De Kempense versloeg woensdag in de eerste ronde van het WTA-toernooi van Abu Dhabi (hardcourt/565.530 dollar) de Duitse Laura Siegemund (WTA 51). Na een slijtageslag die drie uur en vier minuten duurde, stond de 5-7, 7-5 en 6-4 eindscore op het bord.

Het was het vijfde onderlinge duel tussen de 34-jarige Flipkens en de 32-jarige Siegemund. ‘Flipper’ leidt nu met 3-2. Hun vorige ontmoeting dateerde van de Olympische Spelen van 2016 in Rio. Siegemund was toen de beste in de achtste finale (6-4, 6-3).

Kirsten Flipkens neemt het in de achtste finales op tegen het Amerikaanse topreekshoofd Sofia Kenin (WTA 4) of een kwalificatiespeelster.

Met Elise Mertens (WTA 20) staat nog een tweede Belgische op de tabel in Abu Dhabi. De Limburgse is het zevende reekshoofd en opent donderdag tegen de Française Alizé Cornet (WTA 53).

Mertens, aan de zijde van haar vaste partner Aryna Sabalenka, en Flipkens, met de Française Kristina Mladenovic, nemen ook deel aan het dubbelspel in Abu Dhabi.