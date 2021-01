Na maanden wandelen in eigen buurt zijn we dat ommetje zó beu dat we op zoek gaan naar nieuwe wandelwegen. “Onze app telt momenteel drie keer zoveel gebruikers als in de eerste lockdown”, zegt Sven Nijs van Wandelknooppunt.be, waar je zelf nieuwe tochten uitstippelt. Al is er één nadeel aan die zoektocht naar onontdekte paden: wandelaars belanden al eens op privédomein, tot grote ergernis van de eigenaars.