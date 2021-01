Leopoldsburg

Een 33-jarige uitgehongerde Georgiër is woensdag in Hasselt veroordeeld tot 10 maanden cel nadat hij de Aldi in Leopoldsburg meermaals plunderde. De dief ging aan de haal met 42 zakjes pistachenoten, 32 dozen Ferrero Rocher, 29 pakken Maltesers en 28 bussen Head & Shoulders.