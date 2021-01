Kassa, kassa voor Marc Hirschi: van minimumloon naar één miljoen per jaar bij UAE Emirates

Bij Team DSM (de opvolger van sponsor Sunweb) had Marc Hirschi slechts het gangbare minimumcontract, dat de Internationale Wielerunie (UCI) voorschrijft. Er is wel DSM dat als hoofdsponsor de plaats inneemt van Sunweb, maar anderzijds valt Renson als sponsor weg. Zodat ploegmanager Spekenbrink het niet zo breed heeft om ineens met geld uit te breken. Het is ook zijn stijl niet. Zelfs niet voor een toptalent als Hirschi.

‘Blick’ ziet alleen maar financiële redenen waarom in onderling overleg alsnog de lopende verbintenis werd onderbroken. Het Duitse blad vindt het geen goede zaak dat hij op die manier kapt met het team dat hem toeliet zich te ontwikkelen tot de renner die hij is. De vier partijen (DSM, Hirschi, makelaar Fabian Cancellara en UAE Team Emirates) hullen zich nog altijd in stilzwijgen.

‘Gangbare’ prijs voor 22-jarig toptalent

Eén miljoen euro jaarloon lijkt op het eerste gezicht heel veel, maar anderzijds is dat met winst in de Tour, een zege in de Waalse Pijl, tweede in Luik-Bastenaken-Luik en derde op het WK in Imola een ‘gangbare’ prijs voor een 22-jarige jongen die zogezegd de toekomst voor zich heeft.

Met Fabio Aru liet UAE Emirates ook een grootverdiener vertrekken. Alleen is de vraag of allrounder Hirschi zich ook sportief zal verbeteren in een team met Tourwinnaar Pogacar voor de grote ronden. De vrijheid die hij bij DSM had, is hij kwijt. Maar alles heeft een prijs.