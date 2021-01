ROYALS. De nieuwjaarsbrief van Harry en Meghan en plannen Queen vallen in water

Prins Harry en Meghan Markle hebben een nieuwjaarsbrief geschreven, Queen Elizabeth ziet nu al haar plannen voor de zomer in het water vallen en wat is er toch aan de hand met de voormalige Spaanse koning Juan Carlos? Een overzicht van het wel en wee in de Europese koningshuizen.

Prins Harry en Meghan Markle hebben via hun stichting Archewell een nieuwjaarsbrief de wereld ingestuurd waarin ze hun goede voornemens oplijsten. Daarin geven ze aan dat ze willen helpen “meebouwen aan een betere toekomst, stap voor stap en goede daad per goede daad”. Bij de brief horen ook foto’s van hun moeders prinses Diana en Doria Ragland.

“Ik ben de zoon van mijn moeder en ik ben de moeder van mijn zoon”, schrijven ze. “Samen brengen we Archewell naar jou. We geloven in het beste van de mensheid. Omdat we het beste in mensen hebben gezien, bij onze moeders en zelfs volslagen vreemden. In tijden van angst en pijn is het soms makkelijk om dat uit het oog te verliezen. Samen kunnen we kiezen voor moed, genezing en connectie. We kunnen er samen voor kiezen om dat ook naar de praktijk om te zetten.”

Prins Laurent heeft een opvallende foto gedeeld van zijn gezin om iedereen een vrolijk nieuwjaar te wensen. De prins poseert met zijn echtgenote Claire en hun kinderen Louise (16) en tweeling Aymeric en Nicolas (15) in een trui met V-hals zoals viroloog Marc Van Ranst er altijd eentje draagt. Een duidelijk humoristische knipoog naar het afgelopen coronajaar dus.

Wat is er aan de hand met ex-koning Juan Carlos? De Spaanse televisie heeft een foto getoond van de zopas 83 jaar geworden Juan Carlos in Abu Dhabi, waar hij sinds begin augustus verblijft. Op het kiekje is hij te zien tijdens een wandeling bij een jachthaven. Hij lijkt moeilijk zijn evenwicht te kunnen bewaren en moet door twee begeleiders worden ondersteund. Reden voor de media om vraagtekens te plaatsen bij de gezondheid van de in opspraak geraakte ex-vorst.

De foto die Telecinco liet zien, is pas de tweede opname die sinds augustus van Juan Carlos is verschenen. De eerste toonde zijn aankomst in Abu Dhabi na zijn min of meer gedwongen vertrek uit Spanje. Dit om “de uitoefening van zijn functies te vergemakkelijken” voor zijn zoon en opvolger koning Felipe. Die zag het toch al zwakke imago van de monarchie verder afbrokkelen door de voortdurende onthullingen over de schimmige financiële handel en wandel van Juan Carlos. Fysieke afstand zou de associatie tussen vader en zoon verminderen, zo was de gedachte.

De Deense koningin Margrethe heeft op de eerste dag van het nieuwe jaar een coronavaccinatie gekregen. Dat nieuws werd bekendgemaakt door het Deense hof. De tachtigjarige vorstin was daarmee het eerste lid van de koninklijke familie die een prik kreeg. Over drie weken staat een tweede vaccinatie op het programma.

Margrethe, voor wie het nieuwe jaar doorgaans begint met een reeks ontvangsten en een galadiner, heeft grootse plannen voor 2021. In haar nieuwjaarstoespraak maakte ze bekend dit jaar veel te willen reizen, onder meer naar Groenland en de Faeröereilanden.

Charlotte Casiraghi treedt in de glamoureuze voetsporen van haar moeder prinses Caroline van Monaco en haar grootmoeder Grace Kelly. De 34-jarige Monegaskische is namelijk de nieuwe ambassadeur van Chanel. Ze is ook te zien in de nieuwste lentecampagne van het Franse modehuis waarvan deze week de eerste beelden werden vrijgegeven.

Prins William heeft de afgelopen kerstperiode zijn goed hart laten zien. Hij zou toen tot drie keer toe daklozen hebben bezocht van opvangorganisatie The Passage in Londen. De Britse prins hielp er naar verluidt met het uitdelen van voedsel aan de armen en sprak hen ook moed in tijdens deze moeilijke coronatijden.

William is beschermheer van de organisatie. Hij werd in 1993 door zijn moeder prinses Diana voor het eerst meegenomen naar een bijeenkomst van The Passage.

Buckingham Palace heeft laten weten dat Queen Elizabeth nu al een streep heeft getrokken door de jaarlijkse tuinfeesten die plaatsvinden in Buckingham Palace. Die tuindagen gelden telkens als een van de hoogtepunten van de zomer en elk jaar komen er tienduizenden bezoekers op af. De leden van de koninklijke familie ontmoeten bij die gelegenheid heel wat mensen uit de Britse maatschappij om hen te bedanken voor hun inzet.

Ook de tuinfeesten in het Palace of Holyroodhouse in het Schotse Edinburgh worden geschrapt. Aanleiding is natuurlijk de coronacrisis. In het VK zijn ze momenteel al aan hun derde lockdown toe. In 2020 werden de tuinfeesten ook al geannuleerd.