Gezelschapsspelen en puzzels winnen enorm aan populariteit door coronacrisis

Er zijn nooit zoveel gezelschapsspelletjes en puzzels verkocht als in deze coronacrisis. Vooral met de feestdagen hebben we blijkbaar de kaarten geschud of een bordspel uitgehaald. "Er is dan ook weinig anders te doen en het schept een band," zegt Het Spelhuis in Zonhoven, Limburgs marktleider in het betere gezelschapsspel. De omzet steeg in 2020 ondanks twee sluitingen tijdens de lockdowns met ruim twintig procent. Volgende maand verhuist het magazijn dan ook naar het industrieterrein. Goed voor een verzesvoudiging in oppervlakte.