Corona-uitbraak in woonzorgcentrum De Maaspoorte is onder controle. — © TV Limburg

Een week na de corona-uitbraak in het woonzorgcentrum De Maaspoorte in Maaseik testen alle bewoners negatief op COVID-19. De situatie is er dus onder controle. Een week geleden testten nog 25 bewoners positief waarvan 23 nog steeds in quarantaine zitten. De bewoners mogen hun kamer weer verlaten, maar mogen voorlopig de afdelingen nog niet verlaten. ''Ook mag het woonzorgcentrum binnenkort weer bezoek ontvangen, maar dat zal wel onder strikte veiligheidsvoorwaarden verlopen'', dat zegt burgemeester Johan Tollenaere.