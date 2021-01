Leerkrachten voelen zich onveilig in de klas en pleiten voor mondmaskerplicht voor derde graad van lagere school

De angst om voor de klas te staan is door de aanhoudende coronacrisis enorm gestegen bij de Limburgse leerkrachten. Dat merken ze bij de vakbond ACOD. Volgens de meest recente cijfers zitten er momenteel in Limburg 122 leerkrachten en 1.027 leerlingen in quarantaine. Hoge cijfers vinden ze bij de vakbond, waar ze dan ook pleiten om ook mondmaskers te verplichten bij leerlingen van de derde graad in het lager onderwijs. Het is volgens hen een goede manier om de angst deels weg te nemen en de veiligheid van leerlingen en leerkrachten te vergroten.