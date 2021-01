Club NXT gaat volgend seizoen toch wedstrijden in Roeselare spelen

De beloften van Club Brugge zullen vanaf volgend seizoen in 1B spelen in Roeselare. Tot nu toe speelden de beloften van de West-Vlamingen in Lokeren, op Daknam. Daar speelt ook fusieclub SC Lokeren-Temse.

Roeselare hield de deuren van het Schierveldestadion immers gesloten voor blauw-zwart. Maar daar is nu verandering in gekomen: vanaf volgend seizoen mag de ploeg gebruikmaken van de accommodaties in Roeselare, samen met fusieclub SK Roeselare-Daisel. Ook de vrouwenploeg van blauw-zwart zal er terecht kunnen.

“Oplossing dichter bij huis”

“Club NXT, werd dit seizoen gastvrij ontvangen in het stadion te Lokeren. Voor volgend seizoen werd, in samenwerking met het stadsbestuur van Roeselare, een oplossing dichter bij huis gevonden”, klinkt het bij blauw-zwart in een reactie aan De Krant van West-Vlaanderen. “De verhuizing van Club NXT is de eerste stap in een nauwere samenwerking tussen Stad Roeselare en Club Brugge, waarbij de trainingsfaciliteiten in Roeselare optimaal zullen worden benut en de Brugse knowhow ter beschikking kan gesteld worden van de KSVR jeugd. In de toekomst zullen de oefenterreinen rond Schiervelde naar analogie van het Basecamp in Westkapelle de uitvalsbasis vormen voor de middenbouw (U13 tot en met U16) van Club NXT.”