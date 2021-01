Kim Kardashian verkoopt deel van make-upmerk KKW Beauty voor 200 miljoen dollar

Kim Kardashian is nog maar eens langs de kassa gepasseerd. De superrijke realityster heeft voor 200 miljoen dollar (162 miljoen euro) twintig procent van haar aandelen van haar make-upmerk KKW Beauty verkocht aan de holding Coty Inc.

Liefst 200 miljoen dollar mag Kim Kardashian bijschrijven op haar bankrekening. Zoveel had Coty Inc. namelijk over voor twintig procent van haar aandelen in KKW Beauty. Die verkoop werd al in juli bekendgemaakt, maar nu pas zijn er meer details vrijgegeven over de deal.

Kim Kardashian - goed voor 197 miljoen volgers op Instagram - en haar team zullen blijven instaan voor de communicatie en promotie rond de producten, terwijl Coty zich meer zal focussen op de ontwikkeling van producten voor haarverzorging, persoonlijke hygiëne en nagels. De holding, die ook eigenaar is van merken als Bourjois, Clairol, Rimmel en Wella, heeft ook al aangekondigd om in 2022 een lijn van huidverzorging uit te brengen onder KKW Beauty.

“Kim kan als geen ander de laatste beauty- en wellnesstrends voorspelen, terwijl wij de expertise bezitten om producten wereldwijd in de markt te zetten en over de mogelijkheid beschikken om nieuwe beautycategorieën aan te boren”, zegt CEO van Coty Sue Nabi in een eerste reactie.

Opvallend is dat de realityster daarmee in de voetsporen treedt van haar halfzus Kylie Jenner. in 2019 verkocht zij aan datzelfde Coty 51 procent van haar aandelen van Kylie Cosmetics. Daar betaalde de Amerikaanse beautygigant toen 600 miljoen dollar (468 miljoen euro) voor.