Het nieuwe coronavirus, dat al 1,8 miljoen levens eiste, wordt gelinkt met een voedselmarkt in Wuhan, maar honderd procent zeker is dat niet. — © Getty Images

Experts van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) werden dinsdag niet toegelaten in China, om daar de bron van sars-CoV-2 te onderzoeken. De Chinese autoriteiten hebben het over ‘een misverstand’ en zeggen de nodige papieren in orde te zullen brengen.