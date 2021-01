De Kanaalkom in Hasselt heeft een grondige metamorfose ondergaan sinds de jaren 50, van industrieel centrum tot recreatieve zone en woongebied. — © RR

Hasselt

Een gelatinefabriek waar lijm gemaakt werd van dierenbeenderen, een slachthuis en een gasfabriek die ervoor zorgde dat de stad verlicht werd; de Kanaalkom in Hasselt, vroeger ook wel de Kolenhaven genoemd, zag er in de jaren vijftig totaal anders uit. Deze haven is nu volledig omgetoverd tot Quartier Bleu.