Omstanders zien hoe meisje minutenlang aan skilift bengelt: “Mijn grootste nachtmerrie” — © Caters News via KameraOne

In een skiresort in de Amerikaanse staat New York kreeg een meisje van veertien jaar de schrik van haar leven. De tiener bengelde zondag een tijdlang aan een skilift en moest met behulp van een zeil opgevangen worden. “Mijn grootste nachtmerrie”, klonk het ondertussen bij een ooggetuige.

Hoe het meisje in de benarde situatie verzeild raakte, is niet duidelijk. Minutenlang bleef ze hangen aan de lift. Ook toen de reddingswerkers klaarstonden om haar op te vangen, waren de problemen nog niet helemaal van de baan. Nadat de tiener haar greep loste, bleef haar jas immers vasthaken aan de lift. Uiteindelijk viel ze kort nadien alsnog naar beneden.

“Er heerste veel opluchting”, vertelde een omstander achteraf. “Iedereen begon te klappen en te juichen.” Het meisje liep door de val geen verwondingen op. In het skiresort is een intern onderzoek lopende om gelijkaardige situaties te voorkomen.

