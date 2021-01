Waar is Bottega Veneta naartoe? Merk is plots verdwenen van sociale media

Het lijkt wel alsof Bottega Veneta van de aardbodem is verdwenen. Het Italiaanse luxelabel, dat vooral bekend is om zijn handtassen, heeft plots al zijn accounts op sociale media verwijderd.

Bottega Veneta heeft dinsdag zijn Facebook, Instagram en Twitter verwijderd. Zeker in coronatijden waarin door modehuizen nog meer wordt gefocust op sociale media en influencers allerhande om collecties aan de man te brengen, is dit een opvallende move. Ook voor de online presentaties van hun nieuwe ontwerpen vertrouwen heel wat labels inmiddels op onder meer Instagram en TikTok.

Het Italiaanse luxemerk, noch creatief directeur Daniel Lee heeft al uitleg gegeven over het waarom van de onverwachte verdwijning. Volgens modebladen als Vogue zou het passen binnen de nieuwe strategie van Bottega Veneta om alles voortaan meer low-key aan te pakken, net zoals bijvoorbeeld Hermès en The Row dat nu al doen.

Ze verwijzen voor die aanpak ook naar de modeshow voor de lentecollectie 2021 van Bottega Veneta waarbij enkel de hoge piefen uit de industrie en de supergrote namen onder de influencers aanwezig waren. Op de foto’s van de creaties rustte bovendien een twee maanden durend embargo. Naar verluidt zou Lee toen ook hebben gezegd dat hij niet gelooft in virtuele modeshows.

Bottega Veneta maakt deel uit van het grote luxeconcern Kering en werd in 1966 opgericht in de Italiaanse stad Vicenza. Daniel Lee werd in 2018 aangesteld als creatief directeur en sindsdien heeft het label een hoge vlucht genomen. Vooral de handtassen zoals de Pouch Bag en de Padded Cassette Bag (foto) werden in respectievelijk 2019 en 2020 bijzonder populair onder fashionista’s.