Jo Grootaers van Altermezzo in Tongeren en Sébastien Wygaerts en Diederik Herbots van Ogst in Hasselt. Beide zaken kregen vorig jaar hun eerste Michelinster. — © Luc Daelemans

Maandag wordt de Michelingids 2021 voorgesteld. En dat na een horrorjaar voor de horeca. Er worden dus geen sterrenregen verwacht, al is het niet uitgesloten dat er in Limburg wat te vieren valt. We gingen de kooktemperatuur meten bij drie kanshebbers.