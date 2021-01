Olivier Imschoot is gefrustreerd om gemiste waypoints in Dakar-rally

Erwin en Olivier Imschoot (Optimus) eindigden in de derde etappe als 45e. Het duo kreeg 40 minuten straftijd aan de broek vanwege het missen van twee waypoints. Zonder die straftijd zouden ze als 30e zijn geëindigd. In de stand staan de Dakardebutanten op een voorlopig 42e plaats.

Een geweldige rit rijden en nadien toch ontgoocheld zijn: het overkwam dinsdag vader en zoon Imschoot. “Tja, mijn vader reed echt geweldig en qua navigeren ging het bij mij ook goed tot ik me op een bepaald moment heb laten afleiden door een zwerm SSV’s”, zegt Olivier Imschoot. “We hadden er zo’n 12 à 15 ingehaald en in het heetst van de strijd miste ik een waypoint. We besloten niet rechtsomkeer te maken omdat we dan in tegengestelde richting naast de piste moesten gaan rijden en dat risico wilden we niet nemen. Bovendien zouden we nadien opnieuw in het stof van de SSV’s zitten, dan leek die 20 minuten straftijd ons nog niet zo slecht. In het bivak bleek echter dat er, heel uitzonderlijk, twee waypoints kort bij elkaar lagen. Toen heb ik toch even gevloekt moet ik zeggen.”

Onderweg naar de finish zag het duo weinig fraaie beelden van deelnemers in moeilijkheden en waarschuwde de gecrashte Colsoul het duo voor de gevaarlijke situatie waar hij gerold was. “We zagen een helikopter hangen en het wrak van een Toyota. Toen we dichter kwamen, maande Tom ons aan om van het gas te gaan. Op dat moment reden we toch 140 km/u. Ik ben hem dankbaar voor die waarschuwing. Het was een venijnig stuk. Ik had al ooit een vrachtwagen op zijn kant zien liggen, maar twee vrachtwagens op hun dak ... neen, dat was nieuw én heftig”, aldus Olivier Imschoot.

Woensdag wacht de deelnemers een overgangsetappe. “In plaats van 10 minuten krijgen we het roadbook voortaan 15 minuten voor de start. Die extra 5 minuten laat ons toe om extra markeringen aan te brengen. Vandaag rijden we veel verbindingskilometers en een iets kortere etappe. Iets zegt mij dat het wel eens een venijnige zou kunnen worden”, besluit Olivier Imschoot.