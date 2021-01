Dimitri Van den Bergh kent zijn eerste (en haalbare) tegenstander op Masters darts

Dimitri Van den Bergh (PDC-10) neemt het in zijn eerste wedstrijd van het Masters dartstoernooi, dat van 29 tot en met 31 januari doorgaat in het Engelse Milton Keynes, op tegen de Engelsman Chris Dobey (PDC-23).

Het met 220.000 pond (245.00 euro) gedoteerde toernooi, waar de voorbije acht jaar enkel de top 16 van de wereld aan deelnam, is nu toegankelijk voor de top 24. Van den Bergh, die na zijn achtste finale op het voorbije WK van de negende naar de tiende plaats zakte op de PDC wereldranglijst, moet nu een voorronde spelen. Daarin treft hij de Engelsman Chris Dobey. Bij winst wacht in de achtste finales de Engelsman James Wade (PDC-7).

De Schot Peter Wright (PDC 3) is de regerende kampioen. De Nederlander Michael van Gerwen (PDC 2) is met vijf overwinningen na elkaar, van 2015 tot en met 2019, de absolute recordhouder. Voor de winnaar is er 60.000 pond (66.000 euro) weggelegd.