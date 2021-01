Oproep: waar droomt u van als de maatregelen weer losser zijn?

Hasselt

Al maanden leven we volgens de coronamaatregelen, en mogen we amper mensen zien. Niet meer op visite bij de grootouders, geen familiefeesten of op stap met vrienden. Raambezoekjes in plaats van kraambezoekjes, niet op café, op restaurant of op reis. Er kan of mag amper iets.

Maar nu de vaccinaties zijn gestart en de cijfers beter beginnen te worden, kunnen we stilaan beginnen te dromen van een normaler leven.

Wat is het eerste dat u gaat doen als de maatregelen weer losser worden? Waar droomt u van?

Laat het ons hier weten. (hdb)