Maaseikse ‘Zwarte weduwe’ krijgt 5 jaar voor schuldig verzuim bij dood echtgenoot

Maaseik

De Maaseikse Godelieve V. (73) is veroordeeld tot de maximumstraf van 5 jaar cel wegens schuldig verzuim. Ze bood geen hulp terwijl haar man, Marcel Van Bouwel (67), zich op 27 juni 2016 in haar aanwezigheid verhing in hun woning in Kasterlee. De ‘zwarte weduwe’ moet ook onmiddellijk worden aangehouden en een boete van 9.600 euro betalen. De dochter van het slachtoffer krijgt een schadevergoeding van 7.500 euro.