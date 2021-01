Eerste campagne van Raf Simons voor Prada roept vooral vragen op

We hebben er een tijdje op moeten wachten, maar hier is de eerste campagne van het ontwerpersduo Raf Simons en Muccia Prada voor Prada dan. De beelden die werden vrijgegeven, roepen wel vooral vragen op. Letterlijk dan.

In februari 2020 raakte bekend dat Peltenaar Raf Simons naar Prada zou trekken om er samen met Muccia Prada creatief directeur te worden. Eind september werd vervolgens tijdens de Milan Fashion Week hun eerste collectie voorgesteld en bijna een jaar na de aanstelling wordt nu ook hun eerste reclamecampagne gelanceerd. Daarin spelen hun ontwerpen voor de lente van 2021 de hoofdrol.

De modeshow in september kreeg de naam Dialogues mee en de twee ontwerpers zaten na het evenement ook klaar om vragen te beantwoorden die vooraf ingestuurd waren. Die lijn wordt doorgetrokken naar de campagne, maar dit keer worden de rollen omgedraaid en stellen zij de vragen. “Is de toekomst een romantisch idee voor jou?”, “Naar welk utopia streef jij?”, “Is de natuur daarbuiten of hierbinnen?”, zijn maar enkele van de voorbeelden.

Ken je het antwoord op een van die filosofische vragen? Dan mag je dat laten weten via Prada.com en op die manier kun je zelf een plekje veroveren in de campagne. “De antwoorden die we krijgen zullen deel uitmaken van de voortzetting van de campagne. Ze worden zo vitale onderdelen van de dialoog”, klinkt het.

