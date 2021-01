COLUMN Marie-Thérèse Olaerts: Goede voornemens

Bijna onzichtbaar lengen de dagen. Laat maar gebeuren. Nog even ‘winterslapen’. Daarna in betovering ontwaken en ons vergapen aan het jaarlijks terugkerend lente-wonder. Uitkijken naar nieuwe seizoenen, vertrouwd als weleer. Is het overmoedig nu al te dromen van de volgende jaarwissel, in het ‘oude normaal’? Wanneer wij elkaar weer mogen aanraken, vastpakken, zoenen,… hartverwarmend. Wat missen we dat! Tijden veranderen, menselijke behoeften blijven onveranderd en universeel: gezondheid, geborgenheid, herkenning, respect, bemind worden,… Kerstboomlichten en -guirlandes, verlichte sterren en rode harten,… alles wordt weer opgeborgen. “Als we ze opnieuw uithangen, mogen we weer knuffelen. Dat gaat deugd doen!” “Dat mankeren we nu.” Het zorgzame omkijken naar mekaar, is een verbindende gewoonte in onze buurt. ‘Hemeltjes op aarde maken!’, zegt een doodzieke dokter, in een radio-interview. Wij doen het.Buurtwandelingen werken driemaal positief: frisse neus, verrassende ontmoetingen, fraaie gedachten. Als vanzelf komen er vragen: “Hoe is het? Hoe gaat het met u?” Zonder grote woorden wisselen we weetjes en wijsheden. We sprokkelen veerkracht. Onze verwondering groeit voor gelukskansen in crisistijd. We zien jonge buren, joggend achter de buggy met dochtertje Ellie. Wat in het alledaagse leven: belangrijk, noodzakelijk, dringend is, krijgt àndere betekenis. Onze huisbel kondigt meermaals hartelijke geschenken aan. Géén B-Post-pakketten, wel buren metzelfgemaakte lekkernijen. Buurmeisje Yana brengt kerst-figuurtjes van zandkoekjesdeeg, ook een prachtiggetekend gouden bruidspaar! Emma komt met bloemen, driejarige Jasper begroet ons met stoere ‘elleboogstoten’! 0nze overburen delen nostalgische sterrenflikkerlichtjes uit… ooooh!‘Verdriet komt vanzelf, plezier moet je màken!’ Ontroerend schoon zingt Bart Peeters: ‘Ik denk dan aan mijn opa zaliger: Voor de zon weer opkomt, durft de nacht donker zijn.‘ Dat herinnert aan mijn grootvader. Met ‘warme hand’ gaf hij mij, het simpelste kadertje met liedtekst.Decennialang hing het aan de schoorsteen, in mijn grootouders huis.Laten wij elkaar uitdagen, om de vele vraagtekens van 2021 om te zetten in… uitroeptekens!Mijn liefdevolle wensen vergezellen u, bij ‘zijn’ bezielde opdracht: ‘Draag zon in uw harte Het storme zoo wreed Zij den hemel vol wolken En de aarde vol leed Draag zon in uw harte En alles wordt goed.’