COLUMN FRANCIS MASURE: Dit wordt 2021

Francis Masure schrijft een column over het dagelijkse leven in Sint-Truiden.

Sint-Truiden, 1 januari 2021.

Beste Lezers,

‘Liefste Meter en Peter, oe mjèr da je mi heef oe beter’, zo begon héél vroeger mijn laconieke nieuwjaarsbrief in het West-Vlaams, om dan steevast te eindigen met ‘een zoen van jouw kapoen’. Hoewel ik al veel jaren geen ervaring meer heb met nieuwjaarsbrieven – nochtans houdt mijn schoonzoon nog steeds vast aan deze traditie - hou ik er mij traditioneel aan om mijn eerste column van het jaar te laten verschijnen als nieuwjaarsbrief aan de lezers van Het Belang van Limburg, met de beste wensen vanwege mijn echtgenote en mezelf.

En zeker deze keer wil ik jullie graag een kleine vooruitblik gunnen op het nieuwe jaar. In tegenstelling tot 2020, een jaar om vlug/nooit meer te vergeten - eigenlijk zijn beide van toepassing voor dit vermaledijde jaar - wordt 2021 er eentje om naar uit te kijken. Traag maar zeker komt immers de vaccinatietrein op gang, en net zoals in het echte leven zal er wel wat vertraging op die trein zitten, maar uiteindelijk zal hij zeker aankomen.

Het wordt een jaar zonder zwalpend van de één naar de andere receptie te gaan, zonder carnaval, zonder grote schermen op de markt tijdens de finale (België – Frankrijk) van het EK, zonder…. Maar wel een jaar met heel voorzichtig loslaten van de strenge Covid-regels, met een uitbreiding van onze knuffelcontacten, met vast en zeker een Truiense medaille tijden de spelen in Tokio, met… Veel verder wil ik niet gaan met mijn voorspelling, want vorig jaar had ik serieus de bal misgeslagen. Maar wie had die coranashit ooit kunnen voorspellen?

In Sint-Truiden zal als vanouds weer heel wat te gebeuren staan. Heel binnenkort krijgt Trudo, de geamputeerde versie op het monument in de Stapelstraat, zijn arm terug. Uiteindelijk zal het monument niet verplaatst worden, maar zijn prominente plaats op het dan toch niet heringerichte ‘Sinte Matteplein’ blijven opeisen. 2021 kunnen we nu al uitroepen tot hét jaar van de Groenmarkt, het regent er nieuwe gastronomische concepten van een Tabaresto over een Brunchèrobar tot het toekomstige ‘zotste culinair concept’ van Amaury Verelst, die het Unic/Cash/Blokker gebouw tegen de vlakte zal gooien en er een zoveelste nieuwbouw zal planten. We hopen dan ook dat, als het mooie weer er aankomt, we weer met kleine teugjes van al die culinaire exploten gaan kunnen genieten.

Ikzelf beloof op mijn communiezieltje (mocht dit nog in mijn bezit zijn) dat ik mij, van zodra het kan, zal laten vaccineren. Als ik op deze manier kan bijdragen tot de terugkeer naar een gezonde samenleving, dan wordt 2021 ook een beetje mijn jaar.

Beste wensen,Francis