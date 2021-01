Wijkwerking Boskant verdeelt 720 kerstrozen

Doordat de wijkwerking ook op de Boskant de voorbije maanden op een laag pitje brandde, werd het initiatief genomen om de buurtbewoners in deze eindejaarperiode te verrassen met een passende attentie. De keuze viel uiteindelijk op een kerstroos omdat dit in deze rare feestperiode wel op een passende manier voor extra vreugde kan zorgen. In totaal werden 720 kerstrozen aangekocht die door het vrijwilligersteam op 2 dagen coronaproof werden aangeboden aan de betrokken bewoners. SB