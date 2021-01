Peerse Micaella Winters is Miss Asia Global Belgium 2021

Op Kerstdag 2020 kreeg Micaella de titel 'Miss Asia Global Belgium' overhandigd. Met haar half Belgische en half Filipijnse roots kwam dat goed uit en ze was zo fier als een gieter met de prijs. Er vielen dan ook tranen van geluk die dag, zo vertelde ze. Ze is de organisatie van Miss Benelux Beauty, alsook iedereen die haar tot hiertoe al heeft gesteund enorm dankbaar. Ze is enorm trots met de weg die ze tot hiertoe heeft afgelegd om de persoon te worden die ze nu is."Hopelijk kan de verkiezing plaatsvinden", zegt Micaella. "Mei is nog veraf. Ik zal alvast het beste van mezelf geven tijdens de finale en wie weet er misschien ook nog bij zijn tijdens de kroning op 5 juni 2021." De Peerse kijkt er ontzettend naar uit en heeft er alvast veel vertrouwen in.