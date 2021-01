Maatje van Dries Mertens kan tien (!) jaar na ongeluk op training opnieuw zelfstandig eten: “Wonderen bestaan”

Dries Mertens en de ongelukkige Nesu speelden twee seizoenen samen bij de Nederlandse club. Maar in 2011 liep hij een levensbedreigende dwarslaesie op bij een val op training, waarbij hij zijn nekwervel brak. De Roemeense linksback moet sindsdien door het leven in een speciale rolstoel.

“Wij waren geen dichte vrienden, eerder goede ploegmaats. Maar na zijn ongeluk ben ik hem blijven opzoeken en is die band gegroeid”, vertelde Mertens, die de Mihai Nesu Foundation financieel steunt, eerder dit jaar nog aan Sport/Voetbalmagazine. “Het was een normale tackle, zoals die honderden keren gebeuren op een training, maar Mihai landde verkeerd. Voor we het wisten stond er een ambulance op het veld en werd hij op een draagberrie afgevoerd, zijn hoofd kon hij niet bewegen. In eerste instantie denk je dan: binnen een paar dagen traint hij weer mee, het zal wel oké zijn...”

Maar dat was het dus niet. “Dat incident heeft bij mij wel iets veranderd: ik besefte plots dat het elke dag gedaan kan zijn, en dat je er dus maar beter ten volle van geniet. Mihai was een zeer gezonde kerel, een goede spaarder, met slimme plannen voor later... in een paar seconden was dat allemaal weg en zat hij in een rolstoel. Hij heeft moeten vechten, want hij heeft zeker donkere tijden meegemaakt, maar door zijn Foundation en zijn geloof vond hij weer nieuwe energie.”

De Rode Duivel bezocht de Roemeen in 2017 (zie Instagram-post). Ruim drie jaar later gaat een video van Nesu de wereld rond. Daarin eet hij namelijk voor het eerst opnieuw zelfstandig. “Wonderen gebeuren. Deze kleine overwinningen in ons leven”, aldus journalist Emanuel Rosu.