Nog snel een lekkere driekoningentaart in elkaar flansen? Met dit recept lukt dat

Op 6 januari gaan we weer massaal op zoek naar de boon (of in dit geval de amandel) in de traditionele driekoningentaart. Voor wie zelf graag aan de slag gaat met bladerdeeg en suiker, hebben we alvast een simpel receptje voor een heerlijke amandeltaart in petto.

Het is een traditie geworden. Op 6 januari, dertien dagen na Kerstmis, trekken kinderen verkleed als de Drie Wijzen Balthasar, Caspar en Melchior erop uit om het driekoningenlied van deur tot deur te gaan zingen. In ruil voor het liedje krijgen ze een beloning: een centje, stuk fruit of een drankje. Na de trektocht wacht vaak de traditionele driekoningentaart, die bestaat uit bladerdeeg en een beslag van amandel. In de taart zit een grote amandel, boon of muntstuk verstopt en wie de beloning in zijn taartpunt ontdekt, mag zichzelf koning voor één dag noemen met bijhorende kroon.

Wil je zelf aan de slag? Volg dan onderstaand recept en bak een simpele, maar smaakvolle driekoningentaart.

Benodigdheden voor één taart

2 vellen bladerdeeg (kant-en-klaar)

175 gram roomboter (op kamertemperatuur)

150 gram fijne, witte suiker of gezeefde bloemsuiker

1 zakje vanillesuiker

175 gram amandelpoeder

3 eieren

1 eidooier

2 koffielepels amandelaroma (te vinden in de meeste supermarkten)

snuifje zout

1 grote amandel (de zogenaamde beloning)

Bereiding

Verwarm de oven voor op 180 graden. Neem de rollen bladerdeeg uit de koelkast en haal ze uit de verpakking. Ontrol alvast één vel bladerdeeg en neem een taartvorm. Strijk de taartvorm in met een beetje boter. Leg het vel bladerdeeg in de taartvorm en druk de randjes goed maar voorzichtig aan. Prik met een vork enkele gaatjes in de bodem. Is het vel bladerdeeg te groot? Snij dan het overtollige deeg weg met behulp van een scherp mesje.

Doe de suiker en vanillesuiker samen met de boter in een kom en meng tot je een homogeen mengsel krijgt. Neem drie eieren (zowel dooier als eiwit), klop ze los en voeg ze toe aan het boter mengsel samen met een snuifje zout. Voeg daarna ook het amandelpoeder en het aroma toe. Meng tot je een mooi beslag krijgt. Hou je erg van amandel? Proef dan even en voeg nog wat aroma toe.

Vul de taart met het amandelbeslag. Neem een zeer klein beetje water en bestrijk er enkel de randen van de taart mee. Neem de grote amandel en verstop hem ergens in het beslag. Neem het andere vel bladerdeeg, ontrol en plaats voorzichtig over de taart. Druk de randen stevig aan en prik er daarna enkele gaatjes in. Breek het laatste ei en klop de dooier los. Besmeer de bovenkant van de taart met het eigeel en plaats de taart in de oven voor 40 minuten.

Laat afkoelen...en dan is het tijd om op zoek te gaan naar de grote amandel. Veel geluk!