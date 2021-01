Dr. Dre in het ziekenhuis opgenomen met een hersenbloeding

De Amerikaanse rapper en producer Dr. Dre is maandag opgenomen in het ziekenhuis met een hersenbloeding. Op Instagram laat de 55-jarige muzikant weten dat het goed gaat met hem en dat hij het ziekenhuis gauw mag verlaten.

Zelf vertelt de rapper niet waarom hij in het ziekenhuis terechtgekomen is maar verschillende media melden dat het gaat om een hersenbloeding. De producer, geboren als André Romelle Young, werd maandag met spoed naar een ziekenhuis in Los Angeles gebracht. De artiest zou op de intensivecareafdeling terecht zijn gekomen.

Op Instagram bedankt hij zijn familie, vrienden en fans voor hun betrokkenheid en steun.

(nba)