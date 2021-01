Trekken Kim Kardashian en Kanye West de stekker uit hun huwelijk?

Het lijkt erop dat Kim Kardashian en Kanye West een streep trekken onder hun huwelijk. Dat schrijven verschillende buitenlandse media. Het A-list koppel woont al maanden apart en brachten de feestdagen nu ook gescheiden door. Volgens E! News geven ze hun huwelijk nog een laatste kans.

Het botert al even niet meer tussen de twee: er is geen vertrouwen en ze wonen al een tijd apart. Kim woont met de kinderen in California terwijl Kanye op een ranch in Wyoming zit. “Er is niets bijzonder gebeurd”, zegt een insider aan E! News. “Het zijn de relatieproblemen die we allemaal wel eens kennen. Er is ook geen ander in het spel.”

De zussen van Kim zouden haar vooral aansporen om Kanye te verlaten. Maar bronnen ontkennen die geruchten. De entourage van Kanye vertelt dat de muzikant ‘super close’ is met de Kardashian-Jenner clan.

Volgens een bron is het duidelijk: hun huwelijk is op. “Ze doen hun best en gaan in therapie maar hun huwelijk is op. Kim zal altijd om Kanye geven maar daar stopt het dan. Kim is nu volledig gefocust op het welzijn van de vier kinderen. Daarom heeft ze nog geen scheidingspapieren ingediend. Ze vraagt zich af wat het beste is voor de kinderen.”

Voor Kim zou het al het derde huwelijk zijn dat strandt. Voor Kanye is het het eerste huwelijk. De twee zijn getrouwd sinds 2014 en hebben vier kinderen, North, Psalm, Saint en Chicago West.

