Het ZOL, het Jessa Ziekenhuis en Sint-Trudo hebben deze winter nog geen enkel kind opgenomen dat lijdt aan het RS-virus. “Dat is nog nooit eerder gebeurd. Nochtans is de piekperiode volop bezig. Het is te danken aan de coronamaatregelen en in mindere mate aan de zachte temperaturen dat er geen RSV-infecties zijn.”