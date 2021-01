Marc Hirschi is niet langer ploegmaat van Tiesj Benoot bij Team DSM. De amper 22-jarige Zwitserse sensatie van het coronaseizoen brak in onderling akkoord met ploegmanager Iwan Spekenbrink van het ene op het andere moment het bestaande contract dat 2021 overlapte. Waar hij de volgende seizoenen rijdt? Hirschi lijkt onderweg naar UAE Emirates van Tourwinnaar en generatiegenoot Tadej Pogacar, die woensdag het trainingskamp begint in Abu Dhabi.