Meisje (9) ziet haar droom werkelijkheid worden en kunstschaatst op een bevroren straat

Madison Galt, een negenjarig meisje uit East Kilbride, South Lanarkshire, ziet haar droom werkelijkheid worden wanneer ze kan kunstschaatsen op een bevroren straat. Nadat ze de Disneyfilm Noelle had gezien, waar een klein meisje haar voordeur opendoet en naar buiten gaat om te schaatsen, wenste ze dat ze hetzelfde kon doen. Op nieuwjaarsdag had ze geluk want de temperatuur daalde tot -4 ° C, dus trok Madison haar schaatsen aan en maakte een ritje op een ijzige, doodlopende weg om haar kunsten te laten zien. En dat doet ze sindsdien elke dag, om zo het meeste uit de koudegolf te halen, terwijl de ijsbanen gesloten zijn.