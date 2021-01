Terrorist steekt cipier neer in Gent: “Boos omdat hij vreesde zijn Belgische nationaliteit te verliezen”

De gedetineerde die gisterenochtend in het werkhuis van de gevangenis van Gent een cipier neerstak is niemand minder dan de Antwerpse terrorist Hassan Hamdaoui (39), “de schrik van het Sint-Jansplein”. Hij is één van de eerste Syriëstrijders en kreeg daarvoor in 2014 twaalf jaar cel. “Hij stak de vrouw uit boosheid, omdat hij vreest zijn Belgische nationaliteit te verliezen”, bevestigen verschillende bronnen.