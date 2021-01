Brussel

Als we eerst dokters, verpleegkundigen en ambulanciers inenten in plaats van rusthuisbewoners dan is het zorgpersoneel net klaar voor de derde golf die er mogelijk tegen eind van de maand aankomt. Dan hadden we nu al 5.000 in plaats van 700 mensen kunnen inenten. Dat zegt Hans-Willem Snoeck, een Belg die professor immunologie en microbiologie is aan Columbia University in New York.