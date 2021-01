In drie jaar tijd van één naar maar liefst vijftig padelclubs in Limburg

Rondvraag tennisgewest Limburg

Padel is de snelst groeiende sport ter wereld en ook in Limburg heeft men de smaak van de combinatie tussen tennis en squash goed te pakken. Drie jaar geleden telde het tennisgewest Limburg welgeteld één club die padel aanbood (Excelsior Hasselt), volgend seizoen wordt de kaap van vijftig (!) clubs gerond. Bij bijna twee op drie Limburgse tennisclubs (64%, 50 van de 78) kan dit of volgend jaar al padel gespeeld worden, zo blijkt uit een rondvraag van onze redactie.