Aantal coronapatiënten verdubbeld in Noorderhart Maria-Ziekenhuis in Pelt. — © TV Limburg

Pelt

Terwijl de nationale coronacijfers gunstig zijn en er gesproken wordt over versoepelingen, zijn er toch nog enkele uitschieters in onze provincie. Zo telt het Noorderhart Maria-Ziekenhuis in Pelt vandaag 32 coronapatiënten. Dat is een verdubbeling ten opzichte van enkele weken geleden. Vooral tussen Kerst en nieuwjaar werden heel wat patiënten opgenomen. De oorzaak van de stijging is voorlopig onbekend. De directie, personeelsleden en patiënten dringen aan om nog steeds de maatregelen nauw op te volgen.